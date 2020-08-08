Здаєте в оренду? Сплачуєте податок

Згідно з підпунктом 266.2.1 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України (ПКУ) об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

А відповідно до підпункту «ж» підпункту 266.2.2 цього пункту не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку.

Тобто сільськогосподарський товаровиробник (юридична та фізична особа) при здійсненні ним операцій із надання в оренду, лізинг, позичку частини будівлі, споруди, яка перебуває в його у власності та належить до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства», обчислює податкові зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за зазначеними у відповідних договорах оренди, лізингу, позики частинами будівель, споруд.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області