Головне управління ДПС у Тернопільській області продовжує цикл роз’яснень нововведень, передбачених Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». Деякі законодавчі норми цього закону набрали чинності 23 травня 2020 року.

Зокрема:

— змінюються ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (чорних металів (крім залізної руди), кольорових та легувальних металів; залізної руди);

— уточнюється перелік операцій, до яких застосовуються коригуючі коефіцієнти, що визначаються залежно від виду корисної копалини (мінеральної сировини) та умов її видобування;

— змінюються деякі діапазони частот, за які сплачується рентна плата;

— уточнюються ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, а саме зменшені категорії з 5 до 3 (пункт 256.3 статті 256 Податкового кодексу України).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області