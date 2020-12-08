Діти мають жити в сім’ях

Про реформування інтернатних закладів йшлося під час круглого столу «Турбота про дитину: реалії та перспективи», що відбувся у Тернопільському пресклубі. Захід організувало Міністерство соціальної політики України в рамках проєкту «Реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей у Тернопільській області».

Під час круглого столу експерти презентували попередні результати програми, а також обговорили основні проблеми й окреслили плани на майбутнє.

Утричі менше

Тернопільщина — одна з чотирьох областей в Україні, де взялися за реформування системи інтернатних закладів. Воно відбувається в рамках пілотного проєкту Міністерства соціальної політики України «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що впроваджується у партнерстві з Тернопільською обласною державною адміністрацією за сприяння Світового банку.

Розпочався проєкт 1 січня 2019 року. Його мета — зменшення кількості дітей в інтернатах. І, як кажуть експерти, реалізовується проєкт успішно, адже за майже два роки кількість дітей в інтернатних закладах Тернопільщини зменшилася з 1407 до 213.

«За 21 місяць реалізації проєкту в Тернопільській області нам вдалося скоротити кількість осіб, які перебувають на цілодобовому вихованні в усіх комунальних закладах інституційного догляду і виховання, на 35,5 відсотка. Це дуже хороший показник, — розповів керівник проєкту Володимир Кузьмінський. — На Тернопільщині також триває робота над реформуванням шести інтернатних закладів. Відзначу, що кількість дітей, які постійно там перебувають, зменшилась на 55,4 відсотка. Якщо взяти один конкретний приклад, то, приміром, у Збаразькій санаторній школі-інтернаті кількість дітей, які перебувають на цілодобовому вихованні, зменшилась аж на 88 відсотків».

Окрім того, в області запровадили інформаційно-аналітичну систему обліку дітей, які перебувають у закладах інституційного догляду та виховання.

«Ця система дозволяє в онлайн-режимі здійснювати моніторинг, контролювати рішення, спрямовувати громадам оперативну інформацію щодо кожної дитини та планувати спільну роботу про повернення неповнолітніх до сім’ї. Дані вносять керівники інтернатних закладів, і вони містять інформацію про те, звідки дитина й чому вона потрапила в заклад», — додав Кузьмінський.

Нові родини

Працюють у Тернопільській області й над розвитком сімейних форм виховання.

«Ми можемо хвалитися справжніми досягненнями, а не здобутками на папері. Так, за два роки реалізації проєкту на Тернопільщині було створено перші три патронатні сім’ї, вісім прийомних сімей, а також відкрито два дитячі будинки сімейного типу. Загалом же в області є дванадцять таких будинків. Завдяки проведеній роботі 20 дітей було повернуто в сім’ї або в інші форми виховання, — розповіла керівниця апарату Тернопільської облдержадміністрації Світлана Беспоповцева. — Додам, що один із будинків сімейного типу ми відкрили у листопаді. Тобто попри пандемію і ті проблеми, з якими зіштовхнулась країна через коронавірус, ми продовжуємо активно працювати».

Світлана Беспоповцева повідомила, що на території області є 19 інтернатних закладів, де виховуються 2400 діток. Проте завдя сім’ї майже 500 дітей, а громади взяли на себе відповідальність щодо їх підтримки.

У рамках реалізації проєкту також було проведено аналіз щодо контингенту дітей і причини їх влаштування в інтернати.

«Дослідження, проведене експертами, показало, що наявність інтернатного закладу за відсутності якісних послуг за місцем проживання, особливо в сільській місцевості, провокує батьків влаштовувати свою дитину в інтернат. Наведу приклад Збаразької обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернату для дітей з малими та затухаючими формами туберкульозу. Відповідно до проведеного аналізу, із 120 дітей, які перебували у закладі цілодобово, 84 відсотки були саме зі Збаразького району. Окрім того, після детального вивчення з’ясувалося, що лише чотири дитини раніше перехворіли на туберкульоз, а тільки дванадцять мали контакти з родичами, які хворіли, — констатує Світлана Беспоповцева. — Ми також провели оцінку 970 сімей у області, діти з яких перебували в інтернатах. Результат показав, що більше 18 відсотків родин самостійно могли здійснювати догляд і виховання дітей».

Дорогі інтернати

Реформа інтернатних закладів, як часто буває з нововведеннями, зіштовхнулася із нерозумінням. Проте експерти кажуть, що проєкт започатковано, передусім, для того, аби створити комфортні умови для виховання та розвитку дітей.

«Ми не проти інтернатів, вони гарно працюють. Але ми за дітей. Щоб кожна дитинка була щасливою в сім’ї, щоб вона мала можливість сказати, що сьогодні хоче довше поспати і ще раз поїсти, а не за графіком. Ми прагнемо, щоб кожна дитина жила в родинній атмосфері затишку, підтримки і любові», — зауважила експертка проєкту «Реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей у Тернопільській області» Лариса Пєтушкова.

В облдержадміністрації також наголошують, що інтернатна система себе вже «віджила», та й утримувати такі заклади — дороге задоволення.

«Для прикладу, в середньому утримання одного вихованця обласного будинку дитини становило 254 тисячі гривень на рік. У дитячому будинку для дітей шкільного віку — 226 тисяч гривень. При цьому на прямі потреби дітей іде лише 18 відсотків від цієї суми», — додала Світлана Беспоповцева.

Проблеми є

Попри значні успіхи реформи за такий короткий період, у Міністерстві соціальної політики наголошують, що проблеми залишаються і їх треба розв’язувати.

«Перше питання, на якому варто наголосити — це відповідальність громад за розвиток сімейно орієнтованих послуг в ОТГ. Дуже дивно, коли читаєш програми кандидатів у депутати, де йдеться у більшості про чисті під’їзди, нове освітлення, але дуже мало про дітей. Виникає запитання: чому так? Я наведу приклад, із тих громад, які вже утворені в Україні, лише 35 відсотків створили служби у справах захисту дітей. Більше того, Івано-Франківська прокуратура змусила громаду створити таке відомство. Хочу сказати, що коли ми будемо йти таким шляхом, то видаватимемося не цивілізованими», — розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Відзначимо, що на Тернопільщині із 55 громад тільки шість ОТГ мають служби у справах дітей.

Марина Лазебна також звернула увагу на питання захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Загалом маємо непогані досягнення. У 2006 році в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу виховувалися 2614 дітей, що становило 2,5 відсотка від дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Сьогодні цей відсоток дорівнює 91. Але знову ж таки є проблема — діти перебувають у цих закладах понад той термін, що вони мають там перебувати. Деякі живуть в інтернатах по 10 років і не повертаються в свою родину чи не знаходять іншу. Це дуже критична ситуація», — наголосила Марина Лазебна.

У той же час міністерка позитивно оцінила проведену на Тернопільщині роботу з реформування інтернатних закладів та закликала до спільної роботи у розв’язанні наявних проблем.

«На сьогодні нашим головним завданням є розвиток послуг для сімей з дітьми, патронату та сімейних форм виховання в громадах за місцем проживання батьків. Без цього комплексу заходів завершити реформування системи інституційного догляду буде неможливо. Це велика і складна ділянка роботи, але її потрібно втілювати в життя», — підсумувала Світлана Беспоповцева.

Світлана ШЕВЧУК.