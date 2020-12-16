Заслужена художниця України Тетяна Витягловська із Заводського Чортківського району взяла участь у наймасштабнішому бієнале в світі — виставці сучасного текстильного мистецтва, яка відбувається раз на два роки, і потрапила в списки переможців.

«Мій твір, мій гобелен «Прагнення до світла» отримав нагороду «Excellence Award» на престижному 11 International Fiber Art Biennale «FROM LAUSANNE TO BEIJING» («Від Лозанни до Пекіна»), що відбувся у Китаї», — розповідає після оголошення результатів художниця. Зізнається, що саме подруга запропонувала взяти участь у міжнародній виставці мистецтва волокон. «Я була дуже схвильована, коли почула це. Давно знаю про бієнале. Але, на жаль, у нас мало інформації про цю виставку. Проте життя долає кордони, і все таємне стає явним», — каже мисткиня.

Думка взяти твір «Прагнення до світла» виникла одразу після оголошення теми бієнале. «…Це зв’язок міст, який пов’язує нас. У цей особливий період ми більше втрачаємо той етап, що пройшли разом. Нам потрібно висловити свою стурбованість спільною долею людства в мистецтві…»

Нагорода за досконалість. Композицію твору Тетяна описує так: «Час, який тепер переживає людство, створює певні обмеження та нові правила існування суспільства. Наша цивілізація увійшла у велику сіру смугу і бореться за своє виживання. Це час змін, і це дає нам підстави замислитися, оговтатися від шаленого темпу нашого життя, технічного прогресу та його наслідків для нас.

Але є світло… Світло, як символ, як мета оновлення. Світло, як омолодження природи і людини. Як нова філософія життя і прогресу. Як бачення та розуміння світових процесів. Світло, як усвідомлення власного сенсу життя.

Композиція твору умовно розділена вертикальними лініями на три частини. Перша — це природа, будинки, місто — світ, в якому ми хочемо жити. У другій — частина людства, яка потрапляє у світ без зла, де природа чиста, де багато світла і тепла. Третя — це тінь, від якої ті, хто прагне світла, намагаються врятуватися».

Тетяна розповідає, що серед учасників — ще одна українка із Полтавщини — Ольга Пілюгіна. Понад 1000 поданих заявок, 194 твори відібрано. Серед тих, хто пройшов відбір — наші українки Тетяна й Ольга. «Ми щиро привітали одна одну із перемогою», — каже художниця.

Масштабне онлайн-голосування. Двадцять суддів із 13-ти куточків світу індивідуально оцінювали кожного художника текстильного мистецтва. Серед нагород: gold award, 4 silver award, 11 bronze і 79 excellence award. Оголошення результатів. «Еxcellence» і — Тетяна Витягловська. «Для мене перемогою було потрапити у відбір. Це найкрутіший бієнале у світі».

Тетяна радіє, що долучилася до творчої спільноти та стала частиною текстильного свята. Для художниці ця нагорода була неочікуваною, але дуже приємною. І відтепер твір «Прагнення до світла», як казав Ван Гог, «Живе своїм власним життям, народженим душею художника».

Христина НАДАЛА.

На фото авторки: Тетяна ВИТЯГЛОВСЬКА; гобелен «Прагнення до світла».