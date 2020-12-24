Скільки земляків задекларували доходи

Упродовж січня-листопада 2020 року 11715 жителів Тернопільщини задекларували свої статки. Про отримані торік неоподатковані доходи заявили 6882 особи.

Правом же на податкову знижку за цей період скористалися 4833 громадян. Вони заявили про отримання торік 638,7 мільйона гривень доходів, що на 196,8 мільйона більше, ніж у 2019 році.

Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань становить 23,8 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 4,3 мільйона військового збору.

Найчастіше декларанти заявляли про отримання спадщини, дарування. Вони подали 1572 декларації, де зазначили 177,2 мільйона гривень доходу. Статки від продажу рухомого чи нерухомого майна та здачі в найм майна задекларували 792 та 347 краян. Вони задекларували відповідно 83,1 та 12,7 мільйона гривень доходу. Від незалежної професійної діяльності збагатилися 315 осіб на суму 31 мільйон гривень. Про отримання інвестиційного прибутку на суму 41,5 мільйона гривень заявили 56 громадян.

Найбільші суми податку на доходи фізичних осіб (9,7 та 5,6 мільйона гривень) визначили жителям області, які отримували торік подарунки та спадщину та збагатилися за рахунок незалежної професійної діяльності.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області