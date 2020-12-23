Заслін фальсифікату від податкових міліціонерів

Працівниками податкової міліції головного управління ДФС у Тернопільській області постійно проводиться комплекс оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання надходженню в обіг незаконно виготовленої підакцизної продукції. У 2020 році вилучено контрафактної підакцизної продукції на суму 23,8 мільйона гривень.

Зокрема, вилучено 41,6 тисячі літрів фальсифікованих алкогольних напоїв. Припинено діяльність дев’ятьох підпільних цехів із їх виготовлення. Факти незаконного виготовлення алкогольних напоїв виявлялися в Тернополі, Гусятинському, Монастириському та Бучацькому районах.

Також вилучено 25,8 тисячі літрів спирту. Цієї кількості було би достатньо для виготовлення більш як 60 тисяч літрів сурогату.

Загалом після перевірок упереджено втрати бюджету від ненадходження акцизного податку на суму 5,4 мільйона гривень.

Слідчими податкової міліції завершено досудове розслідування та направлено до суду шість кримінальних проваджень за злочинами у сфері обігу підакцизних товарів.

Зокрема, у даний час триває судовий розгляд кримінального провадження стосовно організованої злочинної групи, в учасників якої вилучено більше двох тисяч літрів водно-спиртової суміші, яку видавали за елітний алкоголь відомих брендів, а також для обладнання для виготовлення фальсифікату.

На жаль, серед фігурантів кримінальних проваджень трапляються особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Скажімо, направлено до суду провадження стосовно чинного на момент завершення слідства депутата районної ради, який здійснював незаконне виготовлення та збут фальсифікованих алкогольних напоїв із використанням підроблених марок акцизного податку. Після обшуків, проведених за місцями виробництва, накопичення та зберігання фальсифікату, вилучено 6,9 тисячі літрів спирту, 880 літрів фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів та 630 підроблених марок акцизного податку.

Із початку року за порушення у сфері обігу підакцизних товарів до кримінальної відповідальності притягнуто чотирьох осіб. Двох із них суд засудив до трьох із половиною років позбавлення волі кожного, звільнивши від відбування покарання з випробуванням та встановивши їм іспитовий строк терміном півтора року. Ще двох осіб засуджено до штрафів, в одному випадку сума штрафу становила 85 тисяч гривень, в іншому — 102 тисячі гривень. Також всі засуджені зобов’язані відшкодувати витрати на проведення судових експертиз, а це більш як 40 тисяч гривень.

Окрім цього, судами застосовано конфіскацію підакцизної продукції, яка перебувала в незаконному обігу, на загальну суму майже шість мільйонів гривень.

Фото відділу пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області