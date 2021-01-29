Легіонери свої контракти відпрацьовують сповна

У новому році ще не знають гіркоти поразки гравці баскетбольного клубу «Тернопіль». Ось і вчора дебютанти чемпіонату України серед чоловічих команд суперліги в непростому домашньому поєдинку здолали опір одного з інших лідерів турніру — южненського «Хіміка» — 95:88.

Зі свистком арбітра про початок зустрічі на майданчику фізкультурно-оздоровчого комплексу розгорнулася напружена суперечка, в якій жодна з команд не мала наміру відпускати конкурентів у відрив. Якщо в першій чверті баскетболісти з Одещини випередили господарів на один влучний кидок та впевненіше виглядали під щитами, то наші земляки краще виглядали командою — вісім передач проти чотирьох. А лідером незаперечно став Аверіл Югба, реалізувавши шість пострілів із шести і набравши 13 очок.

У наступній чверті до останнього приєднався ще й інший легіонер — Келхон. Не соромився відзначатися з проходів, із далекої дистанції, не нехтував зайвий раз прикрасити гру данком. Тож і не дивно, що за другу десятихвилинку набрав 11 очок, практично зрівнявшись з Югбою за кількістю набраних балів — сімнадцять проти шістнадцяти.

Тож шестиочкова перевага перед свистком на велику перерву ще нічого не гарантувала підопічним Дмитра Забірченка. Особливо з огляду на те, що невдовзі вона скоротилася до мінімуму. Проте радіти «Хіміку» довго не довелося. Господарі паркету, серед яких особливо виділялися легіонери, миттєво мобілізувалися. Схоже, сповна відробляють свої контракти. Чудову гру і далі демонстрували вже згадані Югба, Келхон а також Боуї. Завдяки їм удалося збільшити перевагу спочатку до тринадцяти, а за шість хвилин до завершення основного часу — вісімнадцяти балів.

Однак южненці, як уже було сказано, здаватися без бою не мали наміру. Таки повернувши до поєдинку інтригу. Впродовж двох хвилин скоротили відставання до восьми очок, так і не дозволивши господарям збільшити перевагу — 95:88 на користь БК «Тернопіль».

Навіть попри поразку «Хімік» зберіг за собою друге місце в турнірній таблиці, поступаючись «Тернополю», який нині третій, одним очком. В активі наших земляків 28 очок після одинадцяти виграшів і шести поразок. А лідирує «Київ-Баскет», який після шістнадцяти проведених матчів має 30 очок, вигравши чотирнадцять матчів і програвши два. Фото із сайту Федерації баскетболу України