Повернули заборговану заробітну плату

Упродовж усього 2020 року фахівці головного управління ДПС у Тернопільській області приділяли особливу увагу легальному працевлаштуванню, виплаті заробітної плати працівникам у належному та повному обсязі, перерахунку відповідних податків до бюджетів. Серед засобів впливу — роз’яснювальна, контрольно-перевірювальна робота, спільні заходи з органами місцевого самоврядування.

Після проведеної роз’яснювальної роботи з керівниками підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати та податкових платежів, працівникам виплатили 27,1 млн грн заборгованої зарплати. До бюджетів ці суб’єкти господарювання перерахували 5,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 15,4 мільйона гривень єдиного соціального внеску.

Спільно з органами місцевої влади з питань контролю за додержанням законодавства про оплату праці податківці провели роз’яснювальну роботу з керівниками 124 підприємств. Відтак 115 із них (93 відсотки) підвищили рівень виплати заробітної плати своїм працівникам. Додаткові надходження до бюджетів склали 9,7 мільйона гривень, з яких 4,5 мільйона податку на доходи фізичних осіб та 5,2 мільйона єдиного внеску.

Торік податківці провели 76 перевірок платників податків, які виплачували заробітну плату та інші доходи громадянам із порушенням вимог податкового та іншого законодавства (єдиний внесок). При цьому перевірили діяльність 51 суб’єкта господарювання — юридичної особи та 25 приватних підприємців. Порушникам донарахували 7,1 мільйона гривень податків та зборів (штрафних санкцій та пені), з яких 5,1 мільйона податку на доходи фізичних осіб, 523,6 тисячі гривень єдиного внеску та 653,3 тисячі гривень військового збору.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи в грудні додатково оформлено трудові відносини із 5445 найманими працівниками.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області