Штраф і пеню спишуть за певних умов

При погашенні платниками податків протягом шести місяців із 10 грудня 2020 року в повному обсязі грошовими коштами суми податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням), що виник станом на перше листопада 2020 року, та за умови сплати поточних податкових зобов’язань у повному обсязі, штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими на дату повної сплати податкового боргу, підлягають списанню за заявою платника податків.

Зазначена норма не застосовується щодо:

— великих платників податків, що відповідають критеріям, визначеним підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України;

— осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з процедур банкрутства;

— осіб, щодо яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, якими розстрочено (відстрочено) стягнення податкового боргу;

— банків, на які поширюються норми Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» зі змінами та доповненнями;

— осіб, які мають податковий борг із митних платежів;

— осіб, які мають заборгованість зі сплати санкцій за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пені.

Штрафні санкції і пеня, що підлягають застосуванню та нарахуванню у зв’язку зі сплатою податкового боргу, не підлягають застосуванню та нарахуванню, а нараховані підлягають коригуванню до нульових показників.

Головне управління ДПС у Тернопільській області нагадує, що зазначені преференції дозволені Законом України від 4 грудня 2020 року за номером 1072-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», та набули чинності 10 грудня 2020 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області