Стосовно мораторію на перевірки

Мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності продовжує діятив редакції Закону України від 17 березня 2020 року за номером 533-ІХ, якою враховано баланс інтересів громадян, суб’єктів господарювання та держави. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Проведення органами державного нагляду (контролю)планових заходів, із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності заборонено по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Виняток складають заходи державного нагляду (контролю):

— за діяльністю суб’єктів господарювання, які відповідно до затверджених Кабінетом міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику;

— у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

— у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Роз’яснення стосовно дії мораторію на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності надано у листі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України листом від 11 грудня 2020 року за номером 3632-06/73643-03.

Податківці наголосили, що на цей час законодавством не встановлено обмежень щодо здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю), у тому числі з питань виявлення неоформлених трудових відносин.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області