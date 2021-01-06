Зміни, доповнення до податкового розрахунку

Міністерством фінансів України оновлено податковий розрахунок за формою № 1-ДФ. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відтак документ дещо розширено, адже він включає ще й звіт з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Тож оновлена форма отримала назву «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску».

Варто мати на увазі, що звітувати за новою формою необхідно буде щокварталу з розбивкою по місяцях, починаючи з першого кварталу 2021 року.

Якщо узагальнити, то оновлений розрахунок складається з основної частини та шести додатків. Основна частина — це:

— розділ I розрахунку «Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників у розрізі місяців звітного кварталу»;

— розділ II розрахунку «Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами в розрізі місяців звітного кварталу» (крім військовослужбовців строкової військової служби).

До додатків належать:

— додаток 1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам»;

— додаток 2 «Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку, при усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю»;

— додаток 3 «Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу»;

— додаток 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору»;

— додаток 5 «Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби»;

— додаток 6 «Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства».

Згадані зміни передбачено наказом Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року за номером 773 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» який опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник України» від 28 грудня 2020 року за номером 101 та набрав чинності першого січня 2021 року.

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Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області