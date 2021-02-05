Чи потрібно декларувати іноземні доходи?

Жителька Тернополя виїхала за кордон, де працює у приватній компанії, легально отримує зарплату і сплачує податки. Чи потрібно їй декларувати такі іноземні доходи — запитала на одній із традиційних гарячих ліній?

Якщо громадянин України отримує іноземні доходи, то він повинен їх задекларувати незалежно від того, оподатковані вони, чи ні. Про це зазначила начальник управління податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Тернопільській області Лариса Березюк. Термін подання декларації про майновий стан і доходи — до першого травня.

Це є також, громадянським та конституційним обов’язком громадянина. Такі доходи включаються до загального річного оподатковуваного доходу платника податку. Фізична особа — резидент, яка отримала іноземний дохід та сплатила податки за межами України, для отримання права на їх зарахування, у випадках, коли між країнами укладені відповідні договори про усунення подвійного оподаткування, зобов’язана отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачене чинними міжнародними договорами України.

У разі відсутності в платника податку підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого податку в іноземній державі, Податковий кодекс дозволяє подання до податкової інспекції заяви про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, наступного за звітним.

Однак, відповідно до підпункту 1.1 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України такий громадянин буде платником військового збору, оскільки тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, ставка військового збору становить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування.

У разі неподання у встановлений строк декларації, громадянин несе відповідальність, встановлену ПКУ та іншими законами.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області