На заміну касовим апаратам — сучасні ґаджети

Якщо суб’єкт господарювання, має намір зареєструвати програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО), він повинен перебувати на обліку в контрольному органі. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Також на обліку має перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватися ПРРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє контрольний орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.

Реєстрація ПРРО здійснюється на підставі заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою №1-ПРРО (J/F 1316602), що подається в електронній формі через електронний кабінет (портальне рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (АРІ)) або засобами телекомунікацій.

Після включення ПРРО до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій ПРРО може використовуватися суб’єктом господарювання.

Про сертифікати електронних підписів та/або печаток, що будуть використовуватися для ПРРО, суб’єкт господарювання повідомляє згідно з порядком обміну електронними документами з контрольними органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 557.

Більш детально про ПРРО можна дізнатися на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області