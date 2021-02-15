Петро ЯКИМЧУК: «Про що варто пам’ятати під час декларування доходів»

Нещодавно під час традиційної гарячої лінії головного управління ДПС у Тернопільській області заступник начальника Петро Якимчук поспілкувався з усіма охочими на тему декларування доходів, отриманих громадянами у 2020 році.

— Якщо торік ви отримували лише заробітну плату, — сказав перед початком годинного сеансу телефонного зв’язку пан Петро, — тоді вам точно не потрібно турбуватися про подання річної декларації про майновий стан і доходи. Але якщо в 2020 році, крім зарплати, вам перепали й інші доходи, наприклад, спадщина, дивіденди, іноземні доходи, доходи від оренди, інвестиційний прибуток тощо, то тут уже не все так однозначно. Можливо, ви серед тих, хто повинен подати цю форму звітності.

Знайти відповідь на це запитання і допоможе наша гаряча лінія. Також багато інформації є на субсайті територіальних органів ДПС у Тернопільській області в банері «Деклараційна кампанія—2021» та на офіційній сторінці відомства у соціальній мережі Facebook.

— Чули, що напередодні Нового року уряд прийняв постанову, дія якої також стосується питання податкової знижки. Що можете сказати?

— Ще торік навесні, як тільки розпочалося поширення коронавірусної хвороби, Законом України від 30 березня 2020 року за номером 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», який набув чинності другого квітня 2020 року, внесені зміни, до Податкового кодексу, згідно з якими за підсумками 2020 року, при реалізації права на податкову знижку, сума коштів або вартість лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим, різних дезінфекційних засобів і антисептиків, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, розхідних матеріалів для надання медичної допомоги, медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів, реагентів для лабораторних досліджень і навіть продуктів харчування за переліком, що визначається Кабінетом міністрів України, які добровільно перераховані чи передані громадським об’єднанням, благодійним організаціям чи закладам Міністерства охорони здоров’я, державної або комунальної власності, протягом карантину, що запроваджений Кабінетом міністрів України, включається до податкової знижки в повному обсязі без урахування будь-яких обмежень, раніше визначених Податковим кодексом.

Нагадаю, до цього до податкової знижки дозволялося включати суми, що не перевищували чотири відсотки суми загального оподатковуваного доходу такого платника. Нині такі обмеження зняті. А постанова Кабміну від 9 грудня 2020 року за номером 1319, про яку ви згадуєте, лише затвердила перелік товарів на вказані цілі, вартість яких можна включати до податкової знижки.

— А якщо людина сама лікувалася від Covid-19 і витратила певну суму коштів, може вона скористатися податковою знижкою?

— На жаль, поки що ні. Адже пунктом 1 розділу ХІХ Податкового кодексу України встановлено, що включення таких витрат до податкової знижки можливе тільки після набрання чинності закону про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування.

Станом на перше січня 2021 року закон про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування чинності не набрав, тому податкова знижка за витрати, понесені платником податку на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг із його лікування або члена сім’ї першого ступеня споріднення, за наслідками 2020 року платникам не надається.

— Нині значна кількість людей має житло в одному населеному пункті, а фактично проживає за іншими адресами. Це, для прикладу, може бути місце роботи чи навчання…

— Фізична особа, яка має обов’язок чи право на подання декларації, подає її за звітний податковий період у встановлені Податковим кодексом строки до контрольного органу за своєю податковою адресою.

Що таке податкова адреса платника податків — фізичної особи? Це — місце її проживання, за яким вона береться на облік платником податків у контрольному органі. Подібне передбачено статтею 45 Податкового Кодексу України. Хочу також зауважити, що платник податків — фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси. Якщо ж проживає не за місцем реєстрації, декларація подається до контрольного органу за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними.

У разі якщо фізична особа знята з реєстрації за однією адресою, але ще не зареєстрована за іншою — буває і таке — тоді декларація подається до податкового органу за попередньою податковою адресою.

— Не секрет, що чимало співвітчизників вкладають грошові кошти в нерухомість — купують квартири, будинки, офіси. Із часом окремі об’єкти продають. Чи треба сплачувати податок із таких продаж і чи потрібно декларувати доходи?

— Дохід, отриманий платником податку від продажу чи обміну не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не буде оподатковуватися.

Однак, якщо протягом звітного податкового року буде продаж більш як одного із зазначених об’єктів нерухомості, про які ми щойно згадали, або від продажу іншого об’єкта нерухомості (офіс, склад, магазин), тоді дохід від продажу оподатковуватиметься за ставкою п’ять відсотків. Та ще військовий збір — 1,5 відсотка. Причому, податок необхідно сплатити до нотаріального оформлення таких об’єктів. Тоді, природно, подавати декларацію не потрібно, адже податок уже сплачений.

— Про репетиторські послуги. Доходи від їх надання оподатковують?

— Звісно, зверну увагу вчителів та викладачів, які не зареєстровані як фізичні особи-підприємці, а надають платні репетиторські послуги учням та студентам. До репетиторських послуг належать виконання контрольних, курсових, дипломних робіт, підготовка дітей до школи, незалежного тестування, вступу до навчальних закладів, навчання з будь-яких предметів.

І за це беруться кошти, які повинні оподатковуватися як податком на доходи фізичних осіб за ставкою вісімнадцять відсотків, так і військовим збором за ставкою півтора відсотка. Тому неодмінно чекаємо на таких декларантів.

— Як подати податкову декларацію про майновий стан і доходи дистанційно?

При направленні податкової декларації засобами електронного зв’язку громадяни можуть скористатися електронним сервісом в Електронному кабінеті, який передбачає часткове автоматичне заповнення податкової декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.

Для подання податкових декларацій в електронній формі у режимі реального часу та використання сервісу автоматичного заповнення на основі даних ДПС необхідно:

— авторизуватися за допомогою особистого електронного ключа;

— отримати відомості про доходи за минулий рік із Державного реєстру фізичних осіб — платників податків;

— на основі отриманих від ДПС у розділі «Вхідні/вихідні документи» даних перейти до заповнення податкової декларації в режимі «Декларація про майновий стан і доходи».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області