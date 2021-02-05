Податок на прибуток від підприємств Тернопільщини

У січні цього року платники податків — юридичні особи Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України 3,8 мільйона гривень податку на прибуток. Це перевищило очікувані надходження на 37,6 відсотка, додатково до скарбниці спрямовано один мільйон гривень.

При цьому до державного бюджету перерахували 3,4 мільйона, а до місцевих бюджетів — 400 тисяч гривень. Фактично скарбниці додатково отримали відповідно 900 тисяч та 100 тисяч гривень. Адже реальна сплата перевищила очікувану на 34,6 та 67,5 відсотка.

Із початку 2021 року до загального фонду зведеного бюджету платники також спрямували 53,2 тисячі гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що на 37,1 відсотка перевищило очікувану сплату.

Порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств визначено статтею 137 Податкового кодексу України. Платіж нараховується платником самостійно. Базова ставка податку на прибуток підприємств становить 18 відсотків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області