Популярні серед жителів Тернопільщини послуги

У січні цього року фахівці структурних підрозділів ГУ ДПС у Тернопільській області надали 5427 адміністративних послуг. Причому 3870 із них — співробітники підрозділу електронних сервісів.

У структурі наданих адміністративних послуг найбільшу питому вагу займає видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Цією послугою скористався 2731 житель краю, це становить 50,3 відсотка від загальної кількості. Також популярними є послуги з видачі відомостей із Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків — 551 (10,2 відсотка), надання витягів із реєстру платників єдиного податку — 427 (7,9 відсотка), реєстрації книг обліку розрахункових операцій — 425 (7,8 відсотка).

У приміщенні ЦОП Тернопільської ДПІ працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДПС України надають послуги з безкоштовної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадян. У січні 2021 року працівники підрозділу сформували і видали 2522 відкритих ключів електронного цифрового підпису.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області