Тернопільський кіт-мандрівник

Бажання брати від життя максимум — це секрет активності кота Кефіра, який часто подорожує разом зі своєю господинею —тернополянкою Орестою Дешевою. Чотирилапий пухнастик полюбляє ходити й у походи в гори.

«Я багато подорожую разом із дочкою, — розповідає пані Ореста. — Коли їхали з дому, залишали кота на сусіда або на моїх подруг. Кефір дуже сумував і робив безлад у хаті, розкидав харчі, вдома всі вази перевернув і розбив. Тоді порадилися і вирішили брати його із собою в мандри».

Уперше кота в подорож узяли на Борщівщину, під час Різдвяних свят. «Ми побачили, що він абсолютно нормально почувається у будь-якому транспорті — чи то в потязі, чи в автобусі. Не боїться бути на вулиці, навпаки, йому цікаво. Так Кефір почав мандрувати з нами».

Кіт разом зі своєю господинею вже зійшов на вершини Карпат — Пікуй, Говерлу, Малий Ґорґан, Копицю, Шешул. Нещодавно побував також на водоспаді Шипіт у Закарпатській області.

«Майже щомісяця їздили кудись. Переважно подорожуємо з друзями. Кефір харчується тільки котячими харчами, тому корм обов’язково беремо із собою. Він дуже швидко адаптовується до нових умов. Вже ночували разом у хостелах, готелях, а також у наметі, в спальнику. Пригадую, в хостелі сам собі обрав другий ярус ліжка і там заснув».

Другого квітня Кефіру виповниться два роки. Пані Ореста каже, що з нагоди його дня народження для кота-мандрівника організують цікаву подорож, із собою візьмуть необхідну святкову атрибутику і відзначать його іменини.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото надала Ореста ДЕШЕВА.