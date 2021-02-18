Тріумф Наталії Стребкової

І дорослі майстри «королеви спорту» з Тернопільщини гідно постояли за честь збірної області на чемпіонаті України в Сумах. Саме стартами дорослих завершилася серія всеукраїнських офіційних змагань у приміщенні.

Баталії чемпіонату насамперед стали тріумфальними для майстра спорту міжнародного класу Наталії Стребкової. Причому підопічна Олександра Степанюка відзначилася не в улюбленому для себе стипль-чезі, а в бігу на 3000 метрів. Випускниця Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, яка нині удосконалює майстерність в обласній ШВСМ, не мала собі рівних чи не з перших метрів дистанції. Достатньо сказати, що найближча з конкуренток фінішувала практично на сорок секунд пізніше.

Та не тільки із суперницями сперечалася Наталія. Передусім була націлена на результат. І свого блискуче домоглася. Вперше підкоривши норматив майстра спорту на цій дистанції, природно, встановила особисте досягнення — 9 хвилин 08,09 секунди. Й одночасно кваліфікувалася на зимовий чемпіонат Європи, який 5—7 березня відбудеться в польському Торуні.

Стосовно ж виступів двох інших наших земляків у секторі для стрибків у висоту, то ні Олександр Хома, ні Христина Стефанишина до фіналу не відібралися. Підкоривши планку на висоті 175 сантиметрів, Христина посіла підсумкове десяте місце. Натомість Олександр узяв 205 сантиметрів і фінішував чотирнадцятим.

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