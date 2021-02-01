Від чого залежить ставка оподаткування спадщини

Оподаткування спадщини та подарунків залежить від ступеня споріднення спадкоємця та спадкодавця, а також від резидентського статусу цих осіб. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до підпункту «а» підпункту 174.2.1 пункту 174.2 статті 174 Податкового кодексу України (ПКУ) об’єкти спадщини (дарування), що успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення, оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО.

Керуючись підпунктом 174.2.2 пункту 174.2 статті 174 ПКУ вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення, оподатковується за ставкою ПДФО п’ять відсотків. Таким чином, фізичні особи — резиденти, які отримують спадщину (подарунок) від фізичної особи — резидента, але не відносяться до членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, сплачують ПДФО за ставкою п’ять відсотків від вартості будь-якої спадщини (подарунка).

Об’єкти спадщини, що успадковуються спадкоємцем від спадкодавця — нерезидента, та об’єкти спадщини, що успадковуються спадкоємцем — нерезидентом від спадкодавця — резидента оподатковуються ПДФО за ставкою 18 відсотків.

Фізичні особи, які отримали спадщину, що оподатковується ПДФО за ставкою 5 та 18 відсотків, зобов’язані подати податкову декларацію про майновий стан і доходи в якій включити суми таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу й визначити податкові зобов’язання з ПДФО та з військового збору.

Фізичні особи, які отримали в спадщину (подарунок) об’єкти спадщини (подарунок), що оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО, декларацію про майновий стан і доходи можуть не подавати, якщо в них відсутні інші підстави для подання декларації.

Граничний термін подання декларації — 30 квітня 2021 року. Податкову декларацію платникам необхідно подавати до податкового органу за місцем своєї податкової адреси.

Громадяни мають можливість подати декларацію не відвідуючи податкову інспекцію, а скориставшись електронним кабінетом, У разі подання декларації в електронній формі з використанням електронного підпису необхідно здійснити відправлення не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк. При цьому, як і раніше, декларацію можна надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення — не пізніше п’яти днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, і звичайно, подати до контрольного органу особисто або уповноваженою на це особою.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області