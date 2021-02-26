Відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ) реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків, встановлених пунктом 201.10 статті 201 ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У випадку порушення строків застосовуються штрафні санкції, передбачені статтею 120 прим.1 ПКУ в залежності від кількості календарних днів порушення терміну реєстрації.

Згідно з пунктом 113.1 статті 113 ПКУ граничні строки застосування штрафних (фінансових) санкцій до платників податків відповідають строкам давності для нарахування податкових зобов’язань, визначених статтею 102 ПКУ.

Третім абзацом пункту 102.1 статті 102 ПКУ визначено, що у разі виявлення за результатами перевірки порушень інших вимог податкового законодавства, безпосередньо не пов’язаних із декларуванням податкових зобов’язань платником податків, а також порушень вимог іншого, крім податкового, законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, контрольний орган, окрім випадків, визначених пунктом 102.2 статті 102 ПКУ, має право самостійно визначити суму штрафних санкцій платника податків не пізніше 1095 дня з дня вчинення відповідного правопорушення.

Отже, відлік строку давності для застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію або відсутність реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН починається з дня вчинення відповідного правопорушення.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області