Витрати підприємця за попередньо оплачену оренду

Відповідно до пункту 177.2 статті 177 розділу ІV Податкового кодексу України (ПКУ) об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю фізичної особи-підприємця. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 177.4.4 пункту 177.4 статті 177 ПКУ до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать, зокрема, інші витрати, до складу яких включаються витрати, що пов’язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в підпунктах 177.4.1—177.4.3 пункту 177.4 статті 177 ПКУ, до яких відносяться витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв’язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг.

Оподаткуванню підлягають доходи фізичних осіб-підприємців, які отримані протягом календарного (звітного) року від провадження господарської діяльності (пункт 177.1 статті 177 ПКУ).

Згідно з пунктом 177.10 статті 177 ПКУ фізичні особи-підприємці зобов’язані вести облік доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.

Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат, та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Форма книги обліку доходів і витрат та порядок її ведення фізичними особами-підприємцями, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, затверджені наказом Міністерства доходів і зборів України від 16 вересня 2013 року за номером 481.

Згідно з пунктом 8 згаданого порядку у графі 8 «Інші витрати, пов’язані з отриманням доходу» фізична особа- підприємець відображає суму фактично понесених інших витрат, безпосередньо пов’язаних з одержанням доходу, зокрема, витрати на сплату орендних та комунальних платежів, які повинні бути документально підтверджені.

Таким чином, фізична особа-підприємець має право включати до складу витрат суму сплачених протягом календарного (звітного) року орендних платежів, які безпосередньо пов’язані з одержанням доходу, на підставі документального підтвердження факту їх сплати.

З метою приведення у відповідність нормативно-правових актів Міністерства фінансів України до ПКУ та Закону України від 14 липня 2020 року за номером 786-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб підприємців», Міністерством фінансів України за участю Державної податкової служби України розроблено проєкт наказу «Про затвердження типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами-підприємцями, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність та Порядок її ведення», яким передбачено затвердження типової форми, за якою здійснюватиметься облік доходів і витрат, та порядку ведення такого обліку для відповідних категорій самозайнятих осіб, а також втрату чинності наказу за номером №481. До набрання чинності роєкту, фізичні особи-підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, у тому числі новостворені, на підставі первинних документів можуть продовжувати/вести облік доходів і витрат у книгах обліку доходів і витрат за попередньо визначеною формою, затвердженою наказом за номером 481, без реєстрації у контрольному органі за місцем свого обліку.

Фото прессужби ГУ ДПС у Тернопільській області