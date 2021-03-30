Чи втратить для юридична особа у випадку лікування працівника за рахунок фірми

Згідно з підпунктом 165.1.19 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України (ПКУ) до загального оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку або члена сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення, дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням платника податку, за умови документального підтвердження витрат, пов’язаних із наданням зазначеної допомоги (у разі надання коштів), у тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування осіб з інвалідністю, за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця, в тому числі в частині витрат роботодавця на обов’язковий профілактичний огляд працівника згідно із Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та на вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань у період загрози епідемій відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» за наявності відповідних підтвердних документів, окрім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Також, згідно із підпунктом «а» підпункту 170.7.4 пункту 170.7 статті 170 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу цільова благодійна допомога, що надається резидентами —юридичними чи фізичними особами в будь-якій сумі (вартості) закладу охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг із лікування платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, в тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування осіб з інвалідністю) у розмірах, що не перекриваються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, крім витрат на косметичне лікування або косметичну хірургію (включаючи косметичне протезування, не пов’язане з медичними показаннями), водолікування та геліотерапію, не пов’язані з хронічними захворюваннями, лікування та протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та порцеляни, аборти (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями, або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування), операції з переміни статі; лікування венеричних захворювань (окрім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або зґвалтування), лікування тютюнової чи алкогольної залежності; придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, які не включені до переліку життєво необхідних, затвердженого Кабінетом міністрів України.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області