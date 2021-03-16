Медика з Тернополя нагородили орденом Святого Пантелеймона

Предстоятель ПЦУ Митрополит Київський і всієї України Епіфаній нагородив завідувача Тернопільської комунальної міської поліклініки №2 Вадима Кравчука орденом Святого Пантелеймона. Це відзнака за професіоналізм та милосердя, гуманістичну й благородну діяльність у галузі медицини.

«Від імені Блаженнійшого Митрополита Епіфанія мені за честь сьогодні нагородити Вадима Леонідовича. Цілитель Пантелеймон був не просто лікарем, який оздоровлював людське тіло, він лікував і людські душі. Жодні ліки не мають життєдайної сили без Божої допомоги та милосердя. І знаючи вас як доброго християнина, котрий не лише на словах, а й у вчинках засвідчує свою любов та повагу до Церкви, хочу побажати Божого благословення у вашій нелегкій лікарській праці. Щоб Цілитель Пантелеймон завжди був для вас прикладом любові та милосердя до тих, хто потребує допомоги й оздоровлення», — сказав архієпископ Тернопільський і Кременецький владика Нестор, вручаючи орден.

«Це не просто нагорода чи орден, це — підтвердження того, що я справді на своєму місці — у медицині. Мій лікарський обов’язок — допомагати, який я старанно виконую вже роками. Кожен пацієнт як укол: поки не вилікуєш — не спиш спокійно. Щодня сотні нових хвороб і діагнозів, нових переживань, сліз і радості. І немає більшої винагороди для лікаря, як повне одужання його пацієнта», — розповідає Вадим Кравчук.

Кожен ранок Вадим Леонідович розпочинає з молитви у каплиці, що на території поліклініки. За його словами, так легше розпочати день і налаштуватися на роботу.

Від імені колективу редакції «Вільного життя плюс» зичимо міцного здоров’я панові Вадиму та Божої благодаті, аби ще багато років віддано служити на благо людей.

Христина НАДАЛА.

Фото надав Вадим КРАВЧУК.