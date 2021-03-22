Нагородили учасників онлайн-юрбівки «Шевченко між нами»

З нагоди Шевченківських днів у Тернополі організували відеочитання поезій Великого Кобзаря. Онлайн-юрбівку «Шевченко між нами» організував музей національно-визвольної боротьби спільно із громадською організацією «Партнерство». Упродовж десяти днів до флешмобу долучилися близько пів сотні дітей. Першим тридцяти трьом учасникам відеочитань 10 березня вручили подяки та подарунки.

«Загалом ця ініціатива приурочена до 30-ї річниці Незалежності України. Ми почали напередодні Шевченківських днів, а отже — із творчості Кобзаря. Шевченка читали на Майдані, його книги беруть українські солдати із собою на війну. Це символ Незалежності нашої держави. Приємно, що відгукнулися так багато дітей», — каже співорганізаторка заходу, президент громадської організації «Партнерство» Наталія Овсейко.

Наступного тижня організатори проєкту будуть нагороджувати учасників, які читатимуть поезію Тараса Шевченка англійською мовою. «Почали долучатися вже й дорослі. Акція буде тривати до 20 серпня. Можна читати також інших українських авторів, зокрема наших видатних поетів», — каже Наталія Овсейко.

Усі надіслані відео ініціатори проєкту розміщають у фейсбуці на сторінках музею національно-визвольної боротьби і ГО «Партнерство».

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото авторки.