Податкова накладна для окремих видів сільськогосподарської продукції

Затверджено нові форми податкової звітності з ПДВ та податкової накладної, які містять рядки та графи, призначені для відображення інформації щодо здійснюваних платниками податку операцій із постачання окремих видів сільськогосподарської продукції, що підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою в розмірі 14 відсотків. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Із 16 березня 2021 року для платників податку забезпечено можливість реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, які підлягають складенню за операціями з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції, здійснених починаючи з першого березня 2021 року.

Відповідний наказ Міністерства фінансів України від першого березня 2021 року за номером 131 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 березня 2021 року за номером 310/35932.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області