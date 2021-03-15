Сплата — до бюджету за місцезнаходженням об’єкта оренди

Відповідно до підпункту 168.4.9 пункту 168.4 статті 168 розділу IV Податкового кодексу України (ПКУ) суми податку на доходи фізичних осіб, нараховані податковим агентом із доходів, або фізичною особою, яка отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості), сплачуються таким податковим агентом або такою фізичною особою до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди (суборенди, емфітевзису). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При цьому податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб — юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента — юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV ПКУ, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контрольним органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому статтею 18 та розділом IV ПКУ (підпункт 14.1.180 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області