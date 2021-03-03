Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» підбив підсумки відеоконкурсу «Спортивна зима під час карантину». Творче змагання, нагадаємо, тривало більше місяця і завершилося 25 лютого цього року.

Також не зайве нагадати, що всі надіслані відеоролики, що особливо порадувало журі, відображали активний спосіб життя наших земляків як на свіжому повітрі, так і в спортивних залах. Переможців і призерів, до речі, згідно з умовами проведення, об’єктивна суддівська колегія цього разу визначила не за кількістю поставлених «лайків», а за якістю та актуальністю тієї чи іншої надісланої роботи.

Тож нічого не залишається, як привітати із заслуженою перемогою тернопільку Наталю Туркулу. Друге місце виборола Руслана Шмирук з Угорського на Шумщині (звикаймо до того, що нині це село вже належить до Кременецького району), третє — ще одна тернопілька Леся Ониськів. Усіх нагороджено медалями, цінними подарунками і сувенірною атрибутикою. Відзнаки відеокрнкурсу, до речі, надіслані не тільки лауреатам, а й усім учасникам відеокнокурсу.

Тож, за підсумками голосування в соціальній мережі Фейсбук на сторінці «Спорту для всіх», не можу відмовити собі в задоволенні озвучити імена двадцяти найбільш популярних відео, авторам яких теж дісталася на згадку сувенірна атрибутика «Спорту для всіх». Мова про Ольгу Васильків із Тернополя, Мар’яну Маховську з Теофіпілки, Наталю Винничук із Чорткова, Світлану Христоріз із Ворвулинців, Тетяну Голубчик з обласного центру, Соломію і Вікторію Бойко із Стрілківців Борщівської ОТГ Чортківського району, Олену Цибульську з Кременця, Людмилу Шушкевич із Вишнівця, її тезку Людмилу Ратинську з Кременця, Іллю Басару з Ланівців, Михайла та Анжеліку Гіжицьких з Обича на Шумщині, Вікторію Гарас із Білокриниці, Ірину Яновську з Озерної, Руслана Шмирука з Угорського, Остапа Сірука з Борщева, Анну Німець із Брикова на тій же Шумщині, тернопільку Анну Чикірду, Максима Горобця із Залізців та Іванну Бугаєву з Верняківців Борщівської ОТГ Чортківського району.

Нагороди і пам’ятні призи всім лауреатам організатори відправили минулого вівторка, другого березня.

Фото з архіву організаторів