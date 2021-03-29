Віритимемо, що за спадом настане підйом

Стартами чемпіонату України з біатлону серед дорослих на гірськолижному курорті «Буковель» вітчизняні стріляючі лижники наприкінці минулого тижня завершили передолімпійський зимовий сезон. Якщо кількома словами спробувати підбити його підсумки, то автор цих рядків, на відміну від керівництва федерації, не поспішав би назвати його успішним.

З якого, так би мовити, боку не заходь, а більшість із «золотої» жіночої олімпійської четвірки нині вже на завершенні кар’єри. Натомість їхні молодші подруги по команді, за винятком хіба деякою мірою натуралізованої білоруски Дарії Блашко, так і не змогли продемонструвати готовність гідно замінити ветеранів.

Сказане сповна стосується і чоловіків. Наш земляк Дмитро Підручний на пару з Артемом Примою, хоча і показували не надто стабільні результати, все ще залишаються незаперечними лідерами. Хоча в представників сильнішої статі, якими опікується досвідчений Юрай Санітра, ситуація видається все ж оптимістичнішою. Навіть попри те, що призових місць на етапах Кубка світу цього сезону від них не дочекалися.

Однак є десь усвідомлення, що згуртована наставником команда таки має «вистрілити». На відміну від розкиданих «хуторами і селами» жінок. Свою програму окремі з них, звісно, виконали — кілька призових місць Юлії Джими, бронзова медаль в естафеті на чемпіонаті світу. Однак слова президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака стосовно того, що наші біатлоністки і в олімпійському сезоні готуватимуться, як «кому заманеться», тобто, під керівництвом особистих тренерів, погодьтеся, не можуть не тривожити. Зрештою, час усе розставить по своїх місцях. Адже ніхто з вітчизняних уболівальників не вороги свої улюбленцям чи улюбленицям.

Стосовно ж згаданого чемпіонату в «Буковелі», то не можна не зауважити, що тернопільські ветерани знову підтвердили свій клас. Чемпіоном України в гонці з масового старту став Дмитро Підручний. А Олена Підгрушна — бронзовою призеркою в спринті. У завершальній же змішаній естафеті цей тандем, на жаль, не допоміг збірній Тернопільщини піднятися на п’єдестал пошани. Адже Олена разом з Юлією Джимою завойовували «бронзу» для столиці нашої держави, честь якої нині захищає. Натомість Дмитро Підручний із Русланом Бригадиром із резервної збірної України мали на стартових двох етапах надто вже недосвідчених у компанії дорослих партнерок — Тетяну Тарасюк з Ольгою Славською. Та ще й остання змушена була відправитися на три штрафні кола після стрільби лежачи. Скільки зусиль пізніше не доклали, вище четвертого місця з відставанням більш ніж у дві хвилини піднятися не змогли.

Напередодні ж чемпіонату дорослих на навчально-спортивній базі «Тисовець» поблизу Сколе на Львівщині нагороди аналогічного турніру розіграли і юнаки з дівчатами. Завойований ними медальний ужинок, як на мене, свідчить про те, що Тернопільська школа біатлону все ще не може впоратися з наслідками проведеної кілька років тому так званої «реформи».

І «плям на сонці» автор, звісно, не шукає. Результати промовляють, так би мовити, самі за себе. Після стартів у трьох вікових групах нашим землякам, які нині захищають честь Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту та обласної ШВСМ, удалося завоювати лише чотири медалі. В найстаршій віковій групі Віталій Мандзин виборов «срібло» в спринті і «бронзу» в індивідуальній гонці, а Діана Смолій — друге місце в мас-старті. Та ще донька Людмили Сагайдак Тетяна Тарасюк у середній віковій групі стала третьою також у гонці масового старту, фінішувавши відразу за призерками в спринті та індивідуальній гонці.

Не густо, коли згадати не таке вже далеке минуле. Навіть у традиційно медальних для себе естафетах виявилося не до снаги піднятися на подіум. Зрештою, сподіватимемося, що за спадом настане і підйом. Адже до десяток найкращих у своїх вікових групах чимало наших юних стріляючих лижників таки потрапили. А окремі з них, як уже згадані Віталій Мандзин, Діана Смолій чи Тетяна Тарасюк, змогли скласти гідну конкуренцію лідерам.

На фото: призери юнацького чемпіонату України разом зі своїми наставниками після завершення церемонії нагородження.

Фото з вільних джерел