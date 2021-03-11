Задекларуйте доходи й отримайте компенсацію з бюджету

Із початку 2021 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2020 року. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Щороку подавати декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік — конституційний обов’язок громадян (частина 2 статті 67 Конституції України).

Окрім громадян, які зобов’язані подавати декларації, є категорія осіб, які мають право на таке подання для повернення частини податку на доходи фізичних осіб, утриманого із заробітної плати. Таке право виникає у платників податків у разі понесення витрат, дозволених для включення до податкової знижки, перелік яких визначено у статті 166 Податкового кодексу України.

До витрат, які частково можна компенсувати з бюджету, належать:

— частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;

— благодійні внески неприбутковим організаціям у розмірі, що не перевищує 4 відсотки суми загального оподатковуваного доходу за звітний рік;

— страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески у рамках недержавного пенсійного забезпечення;

— витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій, але не більше, ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік;

— витрати на оплату державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;

— кошти, сплачені за переобладнанням транспортного засобу на біопаливо;

— витрати на будівництво або придбання доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту;

— орендну плату за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником ПДФО, який має статус внутрішньо переміщеної особи;

— кошти, сплачені за навчання у вітчизняних закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

Скористатися податковою знижкою можна лише до кінця року. На наступні роки таке право не переноситься. Останній день подання декларації для отримання податкової знижки — 31 грудня 2021 року включно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області