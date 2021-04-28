Акцизний податок на користь громад

У січні-березні цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини перерахували до державного бюджету трохи більше 6,2 мільйона гривень акцизного податку. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Фактична сплата перевищила очікувані надходження на 6,1 відсотка. Відтак скарбниця держави додатково отримала 300 тисяч гривень. На території нашої області, до речі, провадять діяльність вісім підприємств — виробників підакцизної продукції.

Місцеві бюджети упродовж першого кварталу отримали 27,9 мільйона гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Сплатили на 9,4 відсотка більше, ніж сподівалися, тобто додалося ще 2,4 мільйона гривень. Найбільше акцизу надійшло від продажу тютюнових виробів — 12,3 мільйона гривень. Ще 11,5 мільйона — від алкогольних та 4,1 мільйона — від продажу пива.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу акцизний податок із реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, зараховується до міських, селищних, сільських бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Ставка цього податку визначена в розмірі п’ять відсотків із кожної одиниці проданої алкогольної продукції чи тютюнового виробу. Звітним податковим періодом для платників акцизного податку є календарний місяць. Отож, сплачується платіж упродовж десяти календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання декларації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області