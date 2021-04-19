Місцеві скарбниці отримали вдвічі більше податку на прибуток

Упродовж січня-березня 2021 року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України 170,7 мільйона гривень податку на прибуток підприємств — на 53,5 відсотка більше, ніж очікувалося. Відтак додаткові надходження склали 59,5 мільйона гривень.

При цьому до державного бюджету надійшло 149,5 мільйона гривень, що на 47,8 відсотка або на 48,4 мільйона гривень перевищило очікувані показники. Місцеві ж скарбниці з початку року отримали 21,3 мільйона гривень при очікуваних 10,1 мільйона або вдвічі більше, ніж сподівалися.

До загального фонду зведеного бюджету за перший квартал 2021 року надійшло 3,1 мільйона гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження збільшилися на 900 тисяч гривень.

У березні 2021 року до зведеного бюджету підприємства перерахували 149,6 мільйона гривень податку на прибуток при очікуваних 94,1 мільйона, що на 58,9 відсотка більше.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області