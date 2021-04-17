Не всі ще вершини підкорено

У Кропивницькому визначилися лауреати чемпіонату України зі спортивної гімнастики. Серед головних героїнь відбіркових стартів до чемпіонату Європи та цьогорічних літніх Олімпійських ігор у Токіо і вихованка Тернопільської комунальної ДЮСШ №2 імені Юрія Горайського, майстер спорту міжнародного класу Анастасія Бачинська.

Підопічна Ганни Лев, Оксани Першиної і Тетяни Геращенко, яка, нагадаю, є багаторазовою чемпіонкою України, переможницею Всесвітньої гімназіади 2018 року, дворазовою бронзовою призеркою III літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року, чемпіонкою II Європейських ігор 2019 року і чемпіонкою Європи 2020 року в командному багатоборстві, цього разу ознаменувала свою участь у національній першості подвійною перемогою. Дівчині не було рівних у вправі на колоді і в гімнастичному багатоборстві.

За підсумками чемпіонату Анастасія Бачинська увійшла до збірної України, яка наприкінці квітня в Швейцарії змагатиметься за нагороди чемпіонату Європи.

Фото з архіву місцевого осередку НОК України в Тернопільській області