Пенсійні парадокси

За даними Пенсійного фонду України, на кінець 2020 року в нас було понад 11 млн пенсіонерів. Серед них майже 8,5 млн тих, кому пенсія була призначена на загальних підставах, тобто за віком. Найменше — колишніх суддів. Їх лише 3538. Є ще майже 1,5 млн наших співвітчизників, які отримують пенсію за інвалідністю, понад пів мільйона пенсіонерів з числа військовослужбовців та ін.

В Україні мінімальна пенсія за віком з 1 січня 2021 року становить 1769 грн. За останній рік вона зросла лише на 131 грн. Середній розмір пенсії: для пенсіонерів за віком — 3539 грн, для пенсіонерів із числа військовослужбовців — 5583 грн, для колишніх суддів — 67961 грн. Виходить, що середній розмір пенсії судді більший майже у двадцять разів, ніж у пенсіонерів за віком, та у дванадцять разів, ніж у пенсіонерів з числа військовослужбовців. І це в державі, яка фактично перебуває у стані війни з путінською Росією?

Як відомо, розмір пенсії найбільше залежить від зарплати майбутнього пенсіонера. Голова Конституційного Суду України «заробляє» близько пів мільйона гривень на місяць. Недалеко від нього втекли його підлеглі, а також судді Верховного суду України, міністри, народні депутати й інші високопосадовці. Наприклад, голова правління НАК «Нафтогаз України» А. Коболєв за шість років перебування на своїй посаді отримав близько 8 млн доларів премії. Якщо доплюсувати його так звану зарплату, то вийде астрономічна для рядового українця сума. Ця братія не обмежується лише зарплатами і пенсіями. Держава їм виплачує компенсацію за оренду житла, за використання особистого транспорту для службових потреб і т.п.

Згідно з дослідженням, проведеним соціологічною службою Центру Разумкова у грудні 2020 року, серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіру висловлювали до: Збройних сил України (їм довіряють 69 відсотків опитаних), волонтерських організацій (66%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (64%), церкви (62%), добровольчих батальйонів (59%), Державної прикордонної служби (58%), голови міста (селища, села), в якому проживає респондент (58%), Національної гвардії України (55%). Недовіру найчастіше висловлювали державному апарату, судам, Верховній Раді та Кабінету міністрів України. Виходить, що держава виплачує найбільші зарплати і пенсії тим, кому народ найменше довіряє. Ідеологія українських реформ — не чіпати чиновників високого рівня, урядовців, нардепів, суддів, прокурорів, у т.ч. пенсіонерів з їх числа. Всі реформи в Україні здійснюють за рахунок малозабезпечених.

А як за кордоном?Папа Римський Франциск підписав указ, який зменшує розмір заробітної плати кардиналам та іншим працівникам Святого Престолу для збереження робочих місць на тлі фінансових труднощів, які виникли внаслідок коронавірусу. Японці вважають, що під час економічної кризи треба економити на чиновниках, бо вони живуть за рахунок бюджету. Чиновник має демонструвати скромність. В США, Німеччині, Франції міністр відрізняється від швейцара лише розміром зарплати. Жодних пільг.

Як діяти? Влада ніколи добровільно кращою не стане. І не мають вирішального значення прізвища президента, прем’єра чи спікера та назви політичних партій, які їх підтримують. Потрібен насамперед громадський контроль за діяльністю всіх без винятку гілок влади – від проголошення незгоди до акцій громадської непокори. Журналістам хочеться побажати, щоб вони не зрікалися свого статусу «сторожових псів демократії», частіше ставали на захист простих людей і не боялися критикувати владу, в тому числі й місцеву.

Пам’ятайте, що кожен багач або сам злодій, або спадкоємець злодія (Томазо Кампанелла). Велика власність — це крадіжка (Прудон). Ніхто не може розбагатіти, не заподіявши збитків іншому (Джон Локк).

Орест ЗВАРИЧ.

Фото з вільних джерел