«Пригодам Тома Соєра» — 145 років

Історія про юного, безтурботного та винахідливого бешкетника Тома Соєра, що належить перу американського письменника Марка Твена, завоювала серця читачів у всьому світі і стала шедевром дитячої літератури. З нагоди ювілею книжки у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей підготували інформаційний бюлетень «Пригодам Тома Соєра» — 145». Ініціювала і втілила такий задум завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу Галина Ракоча.

«Думаю, немає жодної людини у світі, яка не була би знайома із цією чудовою книжкою. Всі захоплюються нею — як діти, так і дорослі. Тому виникла ідея відслонити трошечки завісу, розповісти про історію написання роману, головного героя книжки і біографію автора. Для мене відкриттям було те, що це автобіографічна повість. Марк Твен дуже захоплювався дитячою тематикою і навіть у дорослому віці зміг зберегти в собі дитячість, що й допомогло йому написати таку чудову книжку і так яскраво змалювати пригоди та переживання головного героя. Марк Твен готував «Пригоди Тома Соєра» спочатку для дорослих читачів, але його друг Говеллс висловив переконання, що книжка дуже сподобалась би саме підліткам. І він не помилився», — каже Галина Ракоча.

Пані Галина працювала над створенням інформаційного бюлетеня упродовж місяця, шукала матеріали та ілюстрації у фондах обласної бібліотеки для дітей. Каже, що сама з дитинства захоплюється творчістю Марка Твена, тому процес роботи був для неї дуже цікавим. Сподівається, що розроблений бюлетень допоможе поціновувачам дитячої літератури краще пізнати творчість американського письменника і сам твір, який відкриває нам чудовий світ дитинства середини XIX століття.

«В інформаційному бюлетені зібрані різні цікавинки. Наприклад, є інформація про пам’ятник Тому Соєру і Гекльберрі Фінну. Читачі домоглися, щоб у Сполучених Штатах, у місті Ганнібалі, встановили пам’ятник цим двом хлопцям. Вони так подякували Марку Твену за те, що він створив улюблених для всіх персонажів і подарував світові книжки про їхні пригоди», — розповідає Галина Ракоча.

«Пригоди Тома Соєра» мали безліч перевидань і вісім екранізацій. Як зазначено у бюлетені, найвдалішою вважається німецька стрічка 2011-го року. На теренах України за мотивами цієї книжки у 1937 році Л. Френкель відзняв пригодницький фільм, а в 1981 році Станіслав Говорухін на Одеській кіностудії створив однойменну трисерійну телевізійну екранізацію.

Перше українське видання повісті «Пригоди Тома Соєра» побачило світ у 1906 році у Львові в перекладі Юліана Панькевича. Невдовзі вийшли інші переклади. «Пригоди Тома Соєра» залишається однією з найпопулярніших книжок із світової дитячої літератури.

«У читачів нашої бібліотеки це одна з найулюбленіших книжок. Усі захоплюються нею, — розповідає Галина Ракоча. — З нагоди ювілею «Пригод Тома Соєра» ми організували виставку 20 видань повісті з фонду нашої книгозбірні. Маємо багато нових перевидань з чудовими ілюстраціями. Запрошуємо усіх до читання».

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото надала Тернопільська обласна бібліотека для дітей.