«Рукавиці для лисиці» Оксани Ратушняк перемогли в акції «КОЛО читання. Книга єднає країну!»

Тернопільська обласна бібліотека для дітей посіла перше місце у всеукраїнській акції «КОЛО читання. Книга єднає країну!». Представляла її молода письменниця та авторка збірки віршів для дітей Оксана Ратушняк. Загалом в акції, яку ініціювала Національна бібліотека України для дітей, взяли участь 28 книгозбірень країни.

«Мета акції — ознайомити читачів на всеукраїнському рівні з творчістю письменників-початківців, представити і популяризувати через фейсбук творчість маловідомих для великого загалу авторів. Ідея цікава, креативна. Ми, звісно, не могли відмовитися від участі в такій важливій піар-акції. Постало питання, хто з тернопільських дитячих авторів долучився би до проєкту. За умовами організаторів, це мав бути письменник, який видав не більше трьох книжок. Ми запросили авторку збірки «Рукавиці для лисиці» Оксану Ратушняк. Це цікавий і вагомий досвід також для бібліотекарів, адже під час акції ми відкрили для себе багато цікавих імен сучасної дитячої літератури України», — розповідає завідувачка науково-методичного відділу Тернопільської обласної бібліотеки для дітей Тетяна Хованець.

«Рукавиці для лисиці» — це дебютна книжка Оксани Ратушняк, яка була видана у 2020-му. У березні цього року збірку поезій презентували в обласній бібліотеці для дітей. Тепер у рамках національної піар-акції «Рукавиці для лисиці» охопили дитячу аудиторію по всій Україні, принесли авторці успіх та схвальні відгуки юних поціновувачів літератури.

«Дитячість — це, мабуть, мій внутрішній світ, який ніколи не зникав. Тому мені легко писати дитячу поезію. Люблю фантазувати. У час снігопадів придумала образ снігокота, який весь білий, живе у білому світі і їсть усе біле. Знайомі часто кажуть жартома, що в мене залишилося дитинне сприйняття навколишнього середовища. Коли іду парком, насолоджуюся співом птахів і одразу уявляю, який у них настрій сьогодні, про що вони спілкуються, як вони проведуть день. Будь-який надихаючий момент створює для мене нову історію, яка потім передається у віршах», — каже Оксана Ратушняк.

Для участі в акції «КОЛО читання. Книга єднає країну!» Оксана створила відеопрезентацію про свою творчість і біографію. Її роботу оцінювали читачі на сторінці Національної бібліотеки України для дітей. Тернопільська письменниця набрала найбільшу кількість переглядів, вподобань, а відтак посіла перше місце в рейтингу голосування. Окрім вподобань у соцмережах, презентації авторів-початківців оцінювало спеціальне дитяче журі, до якого увійшли лідери читання-2020, зокрема найактивніші юні читачі з кожної області України.

«Було створено також вікторину з творчості кожного автора. У збірці поезій Оксани Ратушняк дванадцять віршів для молодших школярів і старших дошкільнят, тому наша бібліотека підготувала 12 запитань. У рамках акції обрано також п’ятеро найактивніших дітей, які у фейсбуці відповідали на завдання з творчості усіх представлених письменників-початківців з України», — каже Тетяна Хованець.

«Акція «КОЛО читання. Книга єднає країну!» є неоціненною можливістю для молодих письменників розповісти про свою творчість на всю Україну. Це вселяє надію, віру, відкриває нові горизонти та форми комунікації із читачами. Мені, як початківиці, складно було робити перші кроки в літературі. Не була впевнена, що почують і зрозуміють мене. А тепер, оскільки під час акції отримала багато теплих відгуків дітей, маю натхнення іти вперед і розвивати свою творчість», — каже Оксана Ратушняк.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото надала Оксана Ратушняк.