Стартували в Ланівцях

Організовані Національним олімпійським комітетом України традиційні фізкультурно-оздоровчі старти дітвори «Олімпійське лелеченя» вже встигли стати надзвичайно популярними. Цього року на Тернопільщині вони розпочалися минулого вівторка змаганнями першого етапу в Ланівцях.

На урочистому відкритті школярів Лановецької ОТГ щиро привітали голова районного осередку НОК України, директор Лановецького закладу загальної середньої освіти № 2 Володимир Рубець, начальниця відділу освіти, культури, охорони здоров’я та соціальної політики міської ради Оксана Ходанович і перший заступник голови місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко.

Далі ж головними героями спортивного свята, звісно, стали учні. Спочатку представили свої команди і відповіли на запитання вікторини на олімпійську тематику. А свої спритність і швидкість продемонстрували під час комбінованої спортивної естафети.

Азартна і напружена суперечка завершилася тріумфом господарів із ЗЗСО № 2 I—III ступенів. Друге місце вибороли школярі з Вербовця, третє — юні прихильники олімпійського руху з Вишгородка.

Переможців і призерів нагородили грамотами і призами місцевого осередку НОК України в Тернопільській області.

Фото з архіву організаторів