Теребовлянська ратуша — центр гостинності та креативних індустрій

У Теребовлі завершують реставрацію вежі ратуші. 15 травня для туристів відкриють оглядовий майданчик. У рамках ремонтних робіт вже облаштували сходову клітку, встановили новий чотирибічний годинник, реставрують хол і сходи на першому поверсі. У майбутньому планують відремонтувати дах і фасад. Фахівці кажуть, що роботи тут на довгі роки. Щоб врятувати ратушу і розвивати як туристичний об’єкт, взялися за працю поступово.

«В історичному і культурному контекстах це одна з найбільш цікавих та цінних архітектурних пам’яток у Теребовлі. Центр міста насичений туристичними об’єктами. На замковій горі — Теребовлянський замок, далі — старі церкви і костел ХVI—XVII століть. Що стосується самої ратуші, її збудували у другій половині XIX століття, зокрема в 1869 році», — розповідає директор туристично-інформаційного центру Теребовлі Степан Зелінський.

Теребовлянська ратуша має давню історію, в якій особливе місце відводиться унікальному майстрові, котрий подарував місту чотирибічний годинник.

«Ця ратуша збудована за Австро-Угорщини. Її підпалили російські війська під час Першої світової війни. Тоді був знищений другий поверх разом із вежею і чотирибічним годинником. Ратушу було відновлено в 1921 році, а вежу — лише в 1938-му, але без годинника. Новий часомір Теребовля отримала пізніше, коли в 1967-му місцевий годинникар Анатолій Чайко змайстрував чотирибічний годинник із циферблатом, відповідним механізмом та курантами і встановив за свій кошт. Цей чоловік був білорусом, коли було зруйновано вежу ратуші, не жив у Теребовлі. У 1944 році під час полону в німецькому концтаборі йому приснився сон, що десь у Західній Україні на високій вежі переводить стрілки годинника. Буквально через два роки одружився з дівчиною, яка була родом із Луганщини, і вони переїхали в Теребовлю. Цей умілець сам виточував усі інструменти, деталі, все виготовляв власними руками. І на своє 50-ліття вирішив подарувати Теребовлі годинник», — розповідає Степан Зелінський.

Під час ремонтних робіт на вежі встановили новий годинник. А раритетний часомір, змайстрований Анатолієм Чайком, буде експонуватися на оновленій вежі. Для цього спеціально облаштують куточок, щоб усі могли оглянути старовинний циферблат, прочитати історію знаного майстра і його подарунка місту. До речі, Анатолій Чайко передав свої вміння і майстерність наступним поколінням, його син і онук чи не єдині годинникарі сьогодні в Теребовлі.

«Я допомагав батькові змайструвати годинник для Теребовлянської ратуші. Він був дуже великим ентузіастом — не тільки виготовив годинник, а й особисто брав активну участь у його встановленні. На той час це було дуже складно. У мене тоді не було високої майстерності, але допомагав татові шліфувати деталі циферблата. Він казав, що робить годинник, аби Теребовля мала пам’ятку. Часто фотографував місто, в сімейному архіві залишилося багато гарних світлин. До речі, такий самий годинник батько виготовив для відділення пошти. Майстрував також третій часомір, але не встиг завершити. Приємно, що пам’ятка про мого батька тепер буде експонуватися у ратуші, люди будуть пам’ятати про нього», — каже син Анатолія Чайка Олександр.

Перші спроби дати нове життя вежі Теребовлянської ратуші були п’ять років тому. Тоді почалася реставрація, але згодом її призупинили. Відновили роботи після зміни підрядника, два роки тому.

«Донедавна у будівлі ратуші функціонувала міська рада. Із січня 2021-го, оскільки реформа децентралізації підійшла до завершення і було ліквідовано районну адміністрацію, почали обговорювати питання переведення всіх відділів міської ради в адмінбудівлю. Власне в березні цей процес завершився. А нас запитали, чи маємо бачення розвитку Теребовлянської ратуші, — розповідає менеджерка «Теребовлянського туристично-інформаційного центру» Ілона Козар. — Ми підготували проєкт, який підтримали місцеві мешканці і депутати міської ради. Пропонуємо перетворити ратушу на центр туристичної гостинності та креативних індустрій, йдеться про діяльність активних громадських організацій, ведення грантових програм, організацію роботи центру комп’ютерних технологій, молодіжного центру, медіацентру з громадським телебаченням. А на першому поверсі в майбутньому хочемо відкрити туристичну кав’ярню, щоб усі, хто приїжджає, змогли скуштувати наше місто на смак, а кожне горнятко напою, кожна страва, приготована тут, розповідали їм про історію нашого славетного міста».

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото надала Ілона КОЗАР.