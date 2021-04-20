У суботу — битва аутсайдерів

Зміна тренерського складу в тернопільській «Ниві», без сумніву, не могла не позначитися на діях команди. Втім домогтися позитивного результату зелено-жовтим не вдалося і минулої п’ятниці, коли у Львові вони були номінальними господарями в поєдинку 22-го туру.

Фактор суперника, звісно, не міг не позначитися. Адже підопічні Ігоря Климовського, якого підміняв його асистент Руслан Уманець, приймали лідера другого за рангом дивізіону, рівненський «Верес». Команда Юрія Вірта не приховує намірів підвищитися в класі. А у вітчизняному футболі, що геть не таємниця, для досягнення мети чи не всі засоби вважаються прийнятними.

Хоча і гості були набагато активнішими в дебюті поєдинку, домогтися бажаного їм удалося тільки на 24-й хвилині, коли ударом зі штрафного Максима Механіва застав зненацька Сергій Панасенко.

У відповідь гравці «Ниви» доклали максимум зусиль, аби відігратися. Однак… Уже після завершення зустрічі керівництво нашого клубу звернулося до ПФЛ України і комітету арбітрів УАФ з приводу суддівства цього матчу. Нарахували аж одинадцять підкріплених відеоматеріалами суперечливих епізодів, в яких київський рефері, так би мовити, без докорів сумління, приймав рішення на користь «Вересу». Серед них і не призначений одинадцятиметровий, і скасований гол.

Натомість призначити одинадцятиметровий у ворота «Ниви» на 60-й хвилині суддя, ім’я якого варто згадати хіба зважаючи на слабкий рівень арбітражу у вітчизняному футболі, коли не сказати більшого, не забарився. На щастя, Максим Механів виграв дуель у нападника Михайла Сергійчука, допомігши партнерам по команді поступитися з мінімальним рахунком 0:1.

Утіха, звісно, мала. Прикро, коли у розвиток подій на полі втручаються подібні «служителі» футбольної Феміди…

Інші результати 22-го туру: «Кремінь» — «Чорноморець» — 1:1, «ВПК-Агро» — «Прикарпаття» — 1:1, «Миколаїв» — «Оболонь» — 5:3, «Полісся» — «Альянс» — 1:2, «Агробізнес» — «Гірник-Спорт» — 1:1, «Кристал» — «Авангард» — 1:2, «Металіст-1925» — «Волинь» — 1:1.

За непроведений п’ятого квітня матч двадцятого туру з «Гірником-Спортом» із Горішніх Плавнів «Ниві», до речі, зарахували технічну поразку з рахунком 0:3. Щоправда, як маєте змогу переконатися, функціонери з ПФЛ України ще не встигли занести її до турнірної таблиці.

У суботу ж, 24 квітня, футболісти «Ниви» проведуть ще один домашній поєдинок… у Львові. Як автор цих рядків уже писав, зелено-жовті, попри незалежні від них обставини, стали командою… без певного місця проживання.

У матчі 23-го туру «Нива» поміряється силами з «Прикарпаттям» з Івано-Франківська, яке за додатковими показниками вже встигло їх випередити в турнірній таблиці. Нині наші земляки лишень чотирнадцяті із шістнадцяти команд, записавши до свого активу лишень вісімнадцять балів після 22-х ігор. Зона аутсайдерів, яким загрожує прощання з першою лігою, на відстані простягнутої руки.

Фото із сайту ФК «Нива»