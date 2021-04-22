Увійшли до трійки призерів

У Рівному в місцевому ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі визначилися лауреати відкритих юнацьких змагань із волейболу за програмою спартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю.

Турнір чотирьох команд приніс успіх юним аматорам гри над сіткою із Житомирської області. Господарі змагань фінішували другими, а підопічні Петра Ніколюка з тернопільського «Інваспорту» Артур і Владислав Турчини, Андрій Ясінський, Давид Мішаченко, Микита Якимчук, Ілля Рибачок і Даніель Герзун — третіми.

Переможці і призери удостоєні кубків і медалей, а гравці — грамот і медалей. Тернопільські інваспортівці щиро вдячні колегам за запрошення на змагання високого рівня.

Фото з архіву організаторів