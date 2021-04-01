Викрито організовану злочинну групу

Учасникам організованої злочинної групи, яка займалася виготовленням та збутом фальсифікованих алкогольних напоїв, повідомлено про підозру. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Торік у грудні співробітники податкової міліції головного управління ДФС в області спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури припинили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка займалася виготовленням у підпільних цехах та реалізацією на території Західної України фальсифікованих алкогольних напоїв із використанням підроблених марок акцизного податку.

Фальсифікат виготовляли та реалізовували під виглядом горілки та коньяку різних марок. Продуктивність підпільного виробництва становила понад 1000 пляшок фальсифікату на добу.

Під час обшуків в учасників організованої злочинної групи вилучено більше 2600 літрів спирту, 1100 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, близько 1000 підроблених марок акцизного податку, близько 2000 пляшок скляної тари, більше 5000 корків для коньячних та горілчаних виробів, значну кількість етикеток, пристрої для закорковування пляшок з алкогольними напоями, коньячні есенції, фени для нагрівання поліетиленової плівки при упаковці алкогольних напоїв, ємкості для купажу. Крім цього, вилучено транспортний засіб, який використовувався в протиправній діяльності.

За підсумками досудового розслідування, яке проводилося слідчим управлінням головного управління ДФС в області, трьом особам повідомлено про підозру в незаконному виготовленні алкогольних напоїв, зберіганні з метою збуту, транспортуванні з цією метою та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненими в складі організованої групи. Крім цього, організатору повідомлено про підозру в придбанні, зберіганні та використанні при продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів підроблених марок акцизного податку.

Також слідчим управлінням ГУ ДФС у Тернопільській області завершено розслідування та направлено до суду з обвинувальним актом кримінальні провадження стосовно чотирьох осіб, які здійснювали придбання в учасників згаданої організованої злочинної групи фальсифікованих алкогольних напоїв із метою реалізації в закладах торгівлі області.

Фото пресслужби ГУ ДФС у Тернопільській області