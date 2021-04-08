Виправити помилки в декларації можна через електронний кабінет

За необхідності виправлення виявлених помилок, що містяться в раніше поданій податковій декларації про майновий стан і доходи в майбутніх податкових періодах платник податку може надіслати до контрольного органу уточнюючу податкову декларацію (з урахуванням строків давності, визначених Податковим кодексом України) за формою чинною на час подання уточнюючої декларації. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для подання уточнюючої податкової декларації про майновий стан і доходи платник податків може скористатися електронним кабінетом (https://cabinet.tax.gov.ua).

Після проходження електронної ідентифікації в електронному кабінеті платник податку має можливість сформувати, підписати та надіслати до контрольного органу уточнюючу податкову декларацію про майновий стан і доходи використовуючи режим «Введення звітності» приватної частини електронного кабінету.

Виправлення у прикладі від ДПС за посиланням https://tr.tax.gov.ua/data/material/000/303/391007/255285.pdf.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області