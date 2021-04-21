Якісна школа — середовище щасливих дітей

Державна служба якості освіти запустила інформаційну кампанію про систему забезпечення якості освіти в українських школах. Кампанія створена в межах ініціативи «Система забезпечення якості освіти», що впроваджується в рамках проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe). Це проєкт міжнародної технічної допомоги, що реалізується компанією Alinea International та фінансується урядом Канади.

Мета кампанії — інформування батьків, учнів, директорів шкіл, учителів, а також громади про те, якою має бути якісна школа і як нова система забезпечення якості освіти й кожен учасник освітнього процесу можуть допомогти закладу стати кращим.

«Кінцева мета реформи НУШ — розбудова якісної школи, що є результатом спільних зусиль усіх учасників освітнього процесу: засновника, який забезпечує ресурсами та створює умови для здобуття освіти, директора, який постійно вдосконалює якість освітньої діяльності школи, вчителів, котрі дбають про власний саморозвиток для надання якісної освіти, мотивованих учнів і батьків, котрі беруть участь у розвиткові школи, — зазначає начальниця управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області Наталія Моравська. — І кожен з учасників освітнього процесу в цій діяльності повинен бути свідомим, що його роль у розбудові якісної школи вагома й відповідальна. Тому на інформаційному ресурсі про якісну школу показуємо, як конкретно керівники закладів освіти, вчителі, батьки, громада можуть долучитись до розвитку школи».

Забезпечення поліпшення якості освітньої діяльності може бути реалізоване через процедури самооцінювання або проходження інституційного аудиту. Це нова процедура зовнішнього оцінювання роботи школи, під час якої незалежні експерти оцінюють освітні та управлінські процеси. На інформаційному ресурсі, презентованому в рамках кампанії, розповідається про ці два процеси, інструменти, які використовуються, та те, який результат може отримати школа. Також на сайті про якісну школу служба пропонує батькам низку прикладів, як вони можуть долучитися до покращення якості освіти у школі та допомогти директору розвивати її.

З інформаційним ресурсом, створеним у межах кампанії про якісну школу, можна ознайомитися за адресою qualityeducation.org.ua.

Нагадаємо також, що Державна служба якості освіти — державний орган, створений у 2017 році, який опікується дотриманням якості освіти та освітніх стандартів у школах. Служба призначена допомагати закладам освіти підвищити якість освітньої діяльності, гарантувати якість освіти та формувати довіру суспільства до української освіти. На території області повноваження служби реалізовує управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області.

Наталія ВОЛОЩУК,

заступник начальника управління, начальниця відділу інституційного аудиту управління Держслужби якості освіти

в області.