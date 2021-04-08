Змінено місце обліку платників податків!

Головне управління ДПС у Тернопільській області інформує, що в зв’язку із проведенням адміністративно-територіальної реформи відбулися зміни в адміністративно-територіальному устрої Тернопільської області. Зокрема змінилися межі адміністративних одиниць (районів, об’єднаних територіальних громад), внаслідок чого змінилися контрольні органи, в яких обліковуються платники податків.

Хто і в якій Державній податковій інспекції тепер обслуговується — на субсайті територіальних органів ДПС у Тернопільській області за посиланням https://tr.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/462086.html

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області