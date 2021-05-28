Краянин проілюстрував книжку нобелівського лауреата

Український художник, графік, який є уродженцем Бережанського краю, Олег Кіналь створив ілюстрації для збірки малої прози відомого ірландського письменника, лауреата Нобелівської премії з літератури Вільяма Батлера Єйтса «Таємна троянда». Її репрезентували до Дня Європи у Національному музеї літератури України в Києві.

«Вільям Батлер Єйтс для ірландців така велика постать, як для нас Тарас Григорович Шевченко. Він є провідником нації. Звісно, створити ілюстрації до книжки автора такого рівня є великою відповідальністю. Тим більше, у нього батько і брат були художниками. Перед початком роботи я ретельно вивчив творчість письменника, історичний і соціальний контексти творів. Лише після цього приступив до праці», — каже Олег Кіналь.

Ілюстрації виконані у стилі графіки. Тематично твори охоплюють період від дохристиянських часів до сучасної авторові доби. Головна тема оповідей — одвічна боротьба між духовним і природним началами.

«Ця книга про вічну душу Ірландії, а також про спіритуальну красу і кохання, — каже Олег Кіналь. — Для мене всі малюнки особливі. Варто виділити ілюстрацію, на якій коні падають у прірву. Вона створена до однієї з новел про історичну подію, коли у 1642 році англійці захопили абатство Слайго і вщент спалили його. На шляху до замку Маноргамільтон люди Гамільтона через туман заблукали в лісі. Вершник на білому коні із факелом запропонував провести їх через гори. Це був привид, який навмисно завів цих людей до прірви на погибель. Загалом твори Вільяма Батлера Єйтса натхнені ірландськими віруваннями та легендами. Я намагався у кожному малюнку передати характерні для Ірландії архетипи і волелюбний дух цього народу».

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото надав Олег КІНАЛЬ.