«Ниві» потрібна допомога

Здолавши минулої п’ятниці на своєму полі в матчі 27-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги житомирське «Полісся» (2:0), гравці тернопільської «Ниви» практично гарантували собі збереження прописки в другому за рангом дивізіоні вітчизняного футболу — тринадцята позиція з 27-ма набраними очками після 27-ми проведених зустрічей. Утім приємним новинам іноді властиво пересікатися з менш утішними.

Учора президент футбольного клубу Степан Рубай скликав прес-конференцію, під час якої озвучив як для представників засобів масової інформації, так і для широкого загалу проблеми, що можуть поставити під загрозу саме існування команди. Мова, звісно, про нестабільну фінансову ситуацію в клубі.

— Зрозумійте нас правильно, — з болем у серці сказав пан Степан. — Ми бачимо перспективи розвитку «Ниви», створення нових об’єктів, які стануть спонсорами команди і позбавлять від фінансового тягаря. Однак нині в силу багатьох причин нам потрібна допомога.

Ми контактували з керівництвом міста та області, у них ніби є розуміння і готовність допомагати. Але далі розмов справа поки не йде. Хоча кошти потрібні терміново. І не якісь захмарні суми. Для порятунку команди необхідно близько трьох мільйонів гривень.

Тож керівництво клубу не бачить іншого виходу, як звернутися за допомогою і до великого бізнесу. Власник «Інгульця» Олександр Поворознюк, скажімо, утримує колектив прем’єр-ліги, обробляючи п’ятнадцять тисяч гектарів землі.

А на Тернопільщині є такі латифундисти, які мають двадцять, тридцять або п’ятдесят тисяч гектарів. Невже не можуть узяти на зарплату хоча би по одному футболістові? І докорів у тому, що «Нива» приватна команда, в клубі не сприймають. Хоча би тому, що ніколи за цей статус не трималися. Готові переписати скільки завгодно відсотків акцій на обласну або міську владу чи на когось із бізнесменів. Можуть і взагалі віддати клуб. Було би тільки бажання його утримувати і залишити команду в Тернополі.

Натомість мають пропозиції з інших міст, які прогнозовано можуть завершитися тим, що колектив просто переїде до іншого регіону. Цього, без сумніву, не можна допустити, адже «Нива» — перспективний команда, яку нині до того ж очолив відомий фахівець Ігор Климовський.

Останні слова, зрештою, підтвердив і поєдинок із «Поліссям». Усередині першого тайму господарі відкрили рахунок завдяки двом своїм лідерам. Кутовий подав Ігор Семенина, а розіграш стандартного положення влучним ударом головою завершив Сергій Кисленко.

Остаточний же підсумок матчу на 68-й хвилині встановив усе той же Ігор Семенина, реалізувавши одинадцятиметровий, призначений за гру рукою в своєму штрафному майданчику одним із захисників гостей.

Інші результати 27-го туру: «Прикарпаття» — «Металіст-1925» — 0:3, «Верес» — «Альянс» — 3:3, «Кремінь» — «Агробізнес» — 0:1, «Миколаїв» — «ВПК-Агро» — 1:0, «Гірник-Спорт» — «Авангард» — 0:2, «Оболонь» — «Волинь» — 2:1, «Чорноморець» — «Кристал» — 4:0.

Поєдинок 28-го туру гравці «Ниви» проведуть у середу, 26 травня. На виїзді зіграють із «Миколаєвом».

Фото з офіційного сайту ФК «Нива»