Повна перевірка декларацій публічних службовців

Після завершення кампанії декларування Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) проводить повні перевірки декларацій публічних службовців. Про це проінформували в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Відповідно до затвердженого порядку черговості спочатку перевіряються декларації високопосадовців та суб’єктів декларування на підставі заяви громадянина або ЗМІ.

У разі надходження повідомлення суб’єкту декларування щодо проведення повної перевірки раніше поданих ним декларацій, він може надати пояснення та документи, що їх підтверджують, протягом десяти робочих днів. Для цього можна обрати один із варіантів зв’язку:

— електронний лист на [email protected] (підписаний КЕП або сканований);

— поштовий лист на адресу НАЗК (бульв. Дружби Народів, 28, м. Київ, 01103);

— повідомлення через особистий кабінет у Реєстрі декларацій;

— передати пояснення та документи безпосередньо в приміщенні НАЗК.

Після завершення повної перевірки декларації НАЗК надсилає суб’єкту декларування довідку про результати повної перевірки поштовим відправленням із повідомленням про вручення. Довідки про результати перевірки також оприлюднюються на офіційному сайті НАЗК у розділі «Моніторинг діяльності Національного агентства» із дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Якщо ви володієте достовірною інформацією щодо недоброчесності посадових осіб головного управління ДФС у Тернопільській області під час кампанії декларування, звертайтеся з відповідними повідомленнями до НАЗК. Ваше повідомлення слугуватиме підставою для проведення повної перевірки декларацій посадової особи.

Фото пресслужби ГУ ДФС у Тернопільській області