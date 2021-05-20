Пробилися до фіналу

У Полтавській області в селі Копили на стадіоні «ФК Полтава» відбувся зональний турнір чемпіонату України з футболу серед спортсменів із порушеннями слуху. У ньому взяли участь команди п’яти регіональних центрів «Інваспорту» нашої держави.

Збірна обласного центру та дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю «Інваспорт» у складі майстрів спорту міжнародного класу Івана Кілика, Мирослава Танчика, Олега Петлюка, Ярослава Бачинського, Івана Бвса, Івана Рудзевича, Сергія Кіща, Костянтина, Максима Мазурчука, Владислава Репака, Володимира Жука, Костянтина Дрозда, Івана Костіна, Дмитра Щербака, Владислава і Костянтина Дрозда, Івана Костіна, Дмитра Щербака, Андрія Древи та Ігоря Возняка з Ігорем Долинним домоглася бажагого. Виборола друге місце і завоювала право виступити у фіналі турніру.

Тернопільських футболістів тренують досвідчений наставник Анатолій Назаренко, Мирослав Танчик, Богдан Смачило, граючий тренер Мирослав Танчик і заслужений прауцівник фізичної культури і спорту України Василь Івегеш.

Фінальний турнір також відбудеться на Полтавщині з дев’ятого по 13 червня.

Фото з архіву організаторів