Уже повернули дев’ять мільйонів гривень податкової знижки

На початок травня 2021 року 3209 жителів Тернопільського краю подали декларації про майновий стан і доходи задля отримання податкової знижки. Вони заявили про 54,2 мільйона гривень витрат.

Порівняно з аналогічним торішнім періодом кількість таких декларантів зросла на 644 особи, а сума витрат — на 19,9 мільйона гривень.

Найбільше наші краяни витратили на освіту. Адже понад 84 відсотки (2704 декларації) для податкової знижки подані через витрати на навчання. Сплата страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя стала підставою для декларування доходів та витрат 526-ти жителів області. Ще 25 осіб скористалися своїм правом на повернення надмірно сплаченого податку на доходи, оскільки сплачували відсотки за іпотечними кредитами, а 10 — на будівництво (придбання) доступного житла. Переобладнання транспортних засобів, пожертвування та витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей посприяли податковій знижці восьми, шести та п’яти декларантам відповідно.

Після перерахунків нашим краянам нарахували до повернення 10,8 мільйон гривень податку на доходи фізичних осіб, з яких 9 мільйонів гривень або 83 відсотки вони вже отримали.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області