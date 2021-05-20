Виплатили заборговану зарплату

Результатом індивідуальної роз’яснювальної роботи фахівців головного управління ДПС у Тернопільській області з керівниками підприємств, які заборгували своїм працівникам зароблені кошти, стала її виплата. Адже 76 із 79 таких зарплатних боржників уже віддали 10,6 мільйона гривень.

При цьому бюджети отримали 2,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 3,3 мільйона єдиного внеску.

До протидії формуванню зарплатного боргу залучаються й органи місцевого самоврядування, оскільки податок на доходи є одним з основних джерел наповнення місцевих скарбниць. Цього року на спільних засіданнях комісій заслухали керівників п’ятьох підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Відтак усі вони ліквідували 2,3 мільйона гривень зарплатного боргу, 496,4 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 335 тисяч гривень єдиного внеску.

Працівники територіальних органів ДПС в області спільно з органами місцевої влади також контролюють додержання платниками податків чинного законодавства про оплату праці. Цього року на засіданнях комісій заслухали керівників 43 підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалась у мінімальному чи нижче мінімального розмірах. За наслідками проведеної роботи 40 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Як наслідок, до бюджету надійшло 547,7 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 668,7 тисячі гривень єдиного внеску.

Окрім того, проведена роз’яснювальна робота з аналогічних питань із керівниками 301 підприємства краю. За результатами проведеної роботи 281 із них підвищив рівень виплати заробітної плати. Відтак бюджети додатково отримали 5,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 5,9 мільйона єдиного внеску.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи в квітні додатково оформлено трудові відносини із 6036-ма працівниками.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області