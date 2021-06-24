Через сервіс «Е-повернення» платники Тернопільщини отримали понад 34 мільйони гривень

За п’ять місяців цього року головним управлінням ДПС у Тернопільській області сформовано 2140 електронних висновків щодо повернення помилково та/або надміру сплачених коштів. Платникам повернуто 34 мільйони 153 тисячі гривень.

Саме для спрощення процедури повернення помилково та/або надміру сплачених платежів — нагадали податківці — і діє сервіс «Е-повернення».

Платники податків мають змогу в режимі 24/7 дистанційно подати заяву на повернення коштів через електронний кабінет у «три кліки».

У головному меню електронного кабінету необхідно в розділі «Заяви, запити для отримання інформації» із запропонованого переліку вибрати форму заяви про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені (J1302001 — для юридичних осіб або F1302001 — для фізичних осіб).

Повернення помилково та/або надміру сплачених коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їх сплати та за умови відсутності в платника податкового боргу.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області